Форвардом Фейеноорда интересуются топ-клубы Европы

Роттердамский клуб благодаря своим выступлениям как на внутренней, так и на евроарене, продолжает находиться под пристальным взглядом скаутов различных клубов. Форвард "Фейеноорда" Сантьяго Хименес является одним из тех, который поражает своей игрой и результативностью не только глаз местных болельщиков.

По информации испанского издания, мексиканским нападающим интересуются "Арсенал", "Ювентус" и мадридский "Атлетико". Кроме того, Хименес чувствует, что его цикл в "Фейеноорде" закончился, и он готов активизировать контакты относительно возможного трансфера с вышеупомянутыми клубами.

Добавим, что в этом сезоне Сантьяго Хименес провел 40 поединков, где отметился 24 голами и 7 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 млн евро.