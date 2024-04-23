Сержиньо Дест может остаться в ПСВ в следующем сезоне

Голландский клуб четко дал понять, что хочет сохранить Деста и, собственно, уже начал переговоры. Американец провел хороший сезон в составе "ПСВ", но травма колена заставила его досрочно завершить этот сезон. Впрочем, клуб готов сделать ставку на защитника, которого в прошлом году арендовала из "Барселоны".

"На прошлой неделе мы вели переговоры с ним и его агентом. Все идет в правильном направлении. Мы верим в Сержиньо, и я предполагаю, что он снова будет в форме. Мы бы очень хотели, чтобы он остался в "ПСВ". Нам пришлось его убеждать, но он все больше проявляет энтузиазм и наслаждается игрой. Вот почему он хотел поговорить с "ПСВ" о том, чтобы остаться здесь подольше", - заявил исполнительный директор "Эйндховена" Марсель Брандс.

Добавим, что в этом сезоне Сержиньо Дест провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 7 передачами.