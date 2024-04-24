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Легенда Арсенала Ван Перси может вскоре возглавить середняка Эредивизи
Как быстро летит время
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси близок к тому, чтобы впервые в своей тренерской карьере занять должность главного тренера.
Как сообщает AD, 40-летний специалист уже провёл переговоры о своём возможном назначении с руководством "Херенвена". Вскоре о заключению сделки может быть объявлено официально.
На данный момент Ван Перси работает с молодёжной командой "Фейеноорда" U-18.
Напомним, в течение своей футбольной карьеры Ван Перси выступал в составе "Фейеноорда", "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче".
По итогам 30 туров "Херенвен" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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