ПСВ за 3 тура до финиша чемпионата забил 103 мяча. Лишь в двух сезонах Эредивизи команда забивала больше

"Фермеры" досрочно оформили чемпионство Нидерландов. "Красно-белые" щедро атакуют и активно отмечаются в воротах соперников. Только Люк Де Йонг принял участие в 41-й голевой атаке.

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Текущее выступление уже вошло в список самых результативных в истории коллектива. В чемпионате 1999/00 ПСВ отличился 105 раз и этот показатель реально превзойти.

Рекорд, скорее всего, останется прежним. В розыгрыше 1987/88 Эйндховен забил впечатляющие 117 голов. В трех поединках будет сложно нанести 14 точных ударов для повторения планки. С другой стороны, в последних трех турах "фермеры" забили 19 голов.