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Мексиканская команда хочет подписать Ирвинга Лосано

Нидерланды
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Мексиканская команда хочет подписать Ирвинга Лосано

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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ФК "Сан-Диего" ведет переговоры о подписании Ирвинга Лосано после того, как в октябре им заинтересовался "Лос-Анджелес Гэлакси", а несколько месяцев назад - саудовские клубы.

Разговоры конкретно ведутся о сумме отступных в размере $12 млн - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano.

Напомним, что летом 2019 года Лосано перешел из "ПСВ" в "Наполи" за 45 млн евро. А летом 2023 вернулся в Нидерланды за 15 млн. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил шесть голов и отдал три ассиста в Эредивизи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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