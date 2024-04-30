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Мексиканская команда хочет подписать Ирвинга Лосано
Какая именно команда?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
ФК "Сан-Диего" ведет переговоры о подписании Ирвинга Лосано после того, как в октябре им заинтересовался "Лос-Анджелес Гэлакси", а несколько месяцев назад - саудовские клубы.
Разговоры конкретно ведутся о сумме отступных в размере $12 млн - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano.
???????????????? San Diego FC are in advanced talks to sign Hirving Lozano after LA Galaxy showing interest in October and Saudi clubs also keen few months ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024
Conversations are concrete around $12m fee, as called by @tombogert.
Final decision expected soon. pic.twitter.com/Lfh5uqCuiC
Напомним, что летом 2019 года Лосано перешел из "ПСВ" в "Наполи" за 45 млн евро. А летом 2023 вернулся в Нидерланды за 15 млн. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил шесть голов и отдал три ассиста в Эредивизи.
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