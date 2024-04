Мексиканская команда хочет подписать Ирвинга Лосано

ФК "Сан-Диего" ведет переговоры о подписании Ирвинга Лосано после того, как в октябре им заинтересовался "Лос-Анджелес Гэлакси", а несколько месяцев назад - саудовские клубы.

Разговоры конкретно ведутся о сумме отступных в размере $12 млн - сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano.

???????????????? San Diego FC are in advanced talks to sign Hirving Lozano after LA Galaxy showing interest in October and Saudi clubs also keen few months ago.



Conversations are concrete around $12m fee, as called by @tombogert.



Final decision expected soon. pic.twitter.com/Lfh5uqCuiC