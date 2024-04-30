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Челси Давид Луис: эти люди забыли прошлое".

Нидерланды

Экс-защитник прокомментировал слова Джейми Каррагера

Челси Давид Луис: эти люди забыли прошлое".

Getty Images / Global Images Ukraine

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Давид Луис: "Это смешно, некоторые люди говорят о том, как выиграть Премьер-лигу, но они никогда ее не выигрывали. Джейми Каррагер никогда не выигрывал Премьер-лигу. Они говорят и говорят: "Этот игрок не подходит для этой лиги", но я выиграл лигу. Эти люди забыли прошлое".

Давид Луис в сезоне 2016/2017 выиграл АПЛ вместе с "Челси".

Напомним, что бразильский защитник два раза переходил в "Челси". Впервые это произошло в 2011 году, тогда он перешел из "Бенфики" за 25 млн евро. Затем в 2014 году Луиз перешел в "ПСЖ" за 49.5 млн евро. А в 2016 году вернулся к "синим" за 35 млн евро.

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Челси (Лондон) Давид Луиз
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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