Челси Давид Луис: эти люди забыли прошлое".

Давид Луис: "Это смешно, некоторые люди говорят о том, как выиграть Премьер-лигу, но они никогда ее не выигрывали. Джейми Каррагер никогда не выигрывал Премьер-лигу. Они говорят и говорят: "Этот игрок не подходит для этой лиги", но я выиграл лигу. Эти люди забыли прошлое".

Давид Луис в сезоне 2016/2017 выиграл АПЛ вместе с "Челси".

David Luiz: "It's funny, some people talk about how to win the Premier League, but they've never won it. Jamie Carragher never won the Premier League.



They talk and say, 'This player is not right for this league', yet I won the league. These people have forgotten the past."