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Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
Экс-защитник прокомментировал слова Джейми Каррагера
Getty Images / Global Images Ukraine
Давид Луис отреагировал на критику в свой адрес за игру в "Челси":
"Это смешно, некоторые люди говорят о том, как выиграть Премьер-лигу, но они никогда ее не выигрывали. Джейми Каррагер никогда не выигрывал Премьер-лигу. Они говорят и говорят: "Этот игрок не подходит для этой лиги", но я выиграл лигу. Эти люди забыли прошлое".
Напомним, что Давид Луис в сезоне 2016/2017 выиграл АПЛ вместе с "Челси".
????️ David Luiz: “It's funny, some people talk about how to win the Premier League, but they've never won it. Jamie Carragher never won the Premier League.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 29, 2024
They talk and say, ‘This player is not right for this league’, yet I won the league. These people have forgotten the past." pic.twitter.com/ziUNNZInK3
Напомним также, что бразильский защитник два раза переходил в "Челси". Впервые это произошло в 2011 году, тогда он перешел из "Бенфики" за 25 млн евро. Затем в 2014 году Луиз перешел в "ПСЖ" за 49.5 млн евро. А в 2016 году вернулся к "синим" за 35 млн евро.
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