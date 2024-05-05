  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. ПСВ стал чемпионом Нидерландов
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ стал чемпионом Нидерландов

Нидерланды

Досрочно

ПСВ стал чемпионом Нидерландов

Фото: ПСВ

Новина українською

Победа "ПСВ" над "Спартой" Роттердам (4:2) в 32-м туре Эредивизи позволила первым досрочно стать чемпионом Нидерландов. "ПСВ" закрепил за собой 1-е место, по состоянию на сегодня имея 87 очков. До завершения чемпионата - еще 2 тура.

Для клуба чемпионство стало 25-м в истории. Последний раз "ПСВ" триумфовал в Нидерландах в сезоне 2017/2018 годов.

На 2-м месте - "Фейенорд" с 75-ю баллами. Правда, матч этого тура команда еще не провела. Третий - "Твенте", который имеет 63 очка.

По теме
yellow-arrow
Пушич претендует на пост главного тренера Фейеноорда
yellow-arrow
Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
yellow-arrow
Мексиканская команда хочет подписать Ирвинга Лосано
Чемпионат Нидерландов ПСВ (Эйндховен) Эредивизи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости