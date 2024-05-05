ПСВ стал чемпионом Нидерландов

Победа "ПСВ" над "Спартой" Роттердам (4:2) в 32-м туре Эредивизи позволила первым досрочно стать чемпионом Нидерландов. "ПСВ" закрепил за собой 1-е место, по состоянию на сегодня имея 87 очков. До завершения чемпионата - еще 2 тура.

Для клуба чемпионство стало 25-м в истории. Последний раз "ПСВ" триумфовал в Нидерландах в сезоне 2017/2018 годов.

На 2-м месте - "Фейенорд" с 75-ю баллами. Правда, матч этого тура команда еще не провела. Третий - "Твенте", который имеет 63 очка.

