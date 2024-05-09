  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Бывший тренер Челси отказался от предложения Аякса возглавить клуб
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Челси отказался от предложения Аякса возглавить клуб

Нидерланды

Поттеру не подходит проект нидерландского клуба

Бывший тренер Челси отказался от предложения Аякса возглавить клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аякс" продолжает поиски нового главного тренера после того, как в октябре уволили Мориса Стейна и назначили Джона ван'т Схипа на временную должность.

Бывший тренер "Челси" Грэм Поттер, который считался одним из главных претендентов на эту должность, отказался от предложения клуба. 48-летний англичанин провел переговоры с "Аяксом", но в итоге решил, что проект пока не соответствует его амбициям.

Поттер был уволен из «Челси» после семи месяцев работы. Последний матч специалиста «синих» был против "Астон Виллы" (2:0).

Читайте такжеШахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
По теме
yellow-arrow
ПСВ стал чемпионом Нидерландов
yellow-arrow
Пушич претендует на пост главного тренера Фейеноорда
yellow-arrow
Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
Челси (Лондон) Грэм Поттер Аякс Морис Стейн Джон ван ’т Схип
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости