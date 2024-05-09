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Бывший тренер Челси отказался от предложения Аякса возглавить клуб
Поттеру не подходит проект нидерландского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" продолжает поиски нового главного тренера после того, как в октябре уволили Мориса Стейна и назначили Джона ван'т Схипа на временную должность.
Бывший тренер "Челси" Грэм Поттер, который считался одним из главных претендентов на эту должность, отказался от предложения клуба. 48-летний англичанин провел переговоры с "Аяксом", но в итоге решил, что проект пока не соответствует его амбициям.
Поттер был уволен из «Челси» после семи месяцев работы. Последний матч специалиста «синих» был против "Астон Виллы" (2:0).
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