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ПСВ выкупил, арендованного у Баварии, хавбека

Нидерланды

Малик Тиллман остается в ПСВ

ПСВ выкупил, арендованного у Баварии, хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСВ" продлил сотрудничество с полузащитником Маликом Тиллманом.

Нидерландский клуб выкупил, арендованного у "Баварии", игрока и подписал контракт с футболистом до 2028 года.

"Малик пришел в "Баварию" как игрок молодежной команды, здесь он стал профессионалом и сейчас является ключевым игроком в Эйндховене. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", - сказал Кристоф Фройнд, спортивный директор "Баварии".

Тиллман в нынешнем сезоне Эредивизи забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах.

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Источник:
PSV
Опубликовал: Екатерина Власова
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