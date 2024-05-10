ПСВ выкупил, арендованного у Баварии, хавбека

"ПСВ" продлил сотрудничество с полузащитником Маликом Тиллманом.

Нидерландский клуб выкупил, арендованного у "Баварии", игрока и подписал контракт с футболистом до 2028 года.

"Малик пришел в "Баварию" как игрок молодежной команды, здесь он стал профессионалом и сейчас является ключевым игроком в Эйндховене. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", - сказал Кристоф Фройнд, спортивный директор "Баварии".

Тиллман в нынешнем сезоне Эредивизи забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах.