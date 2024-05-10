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ПСВ выкупил, арендованного у Баварии, хавбека
Малик Тиллман остается в ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" продлил сотрудничество с полузащитником Маликом Тиллманом.
Нидерландский клуб выкупил, арендованного у "Баварии", игрока и подписал контракт с футболистом до 2028 года.
"Малик пришел в "Баварию" как игрок молодежной команды, здесь он стал профессионалом и сейчас является ключевым игроком в Эйндховене. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", - сказал Кристоф Фройнд, спортивный директор "Баварии".
MALIK TILLMAN = OURS! ???? pic.twitter.com/RXSPbkvrZB— PSV (@PSV) May 10, 2024
Тиллман в нынешнем сезоне Эредивизи забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах.
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