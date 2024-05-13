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Несколько клубов Европы проявляют интерес к правому защитнику из нидерландского АЗ
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Сыровары" в очередной раз завершают сезон в зоне еврокубков, поскольку сейчас занимают четвертое место в Эредивизии. Кроме того, нидерландский чемпионат нередко является начальным трамплином для молодых игроков, чтобы позже перейти в более сильные лиги, поэтому многие клубы Европы в очередной раз будут пытаться усилиться такими футболистами во время ближайшего трансферного окна.
В частности "Интер", "Брайтон", "Эвертон" и "Вольфсбург" присматриваются к Юкинари Сугаваре из "АЗ". Он является ключевым игроком своей команды, что подтверждается его влиянием на игру и статистикой: 4 гола и 8 передач в 41 матче.
???????? News Yukinari Sugawara | The 23 y/o right-back is one to watch in the next months as he could leave Alkmaar in summer!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 12, 2024
➡️ Contract valid until 2025. Transfer in summer very likely
➡️ Price valuation: around €6m.
Many teams have inquired. Understand that he’s on the… pic.twitter.com/31FMg7iTS2
Контракт правого защитника рассчитан до конца июня следующего года. Руководство "АЗ" понимает, что трансфер японца этим летом очень вероятен и оценивает игрока в 6 млн евро.
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