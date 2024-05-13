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Несколько клубов Европы проявляют интерес к правому защитнику из нидерландского АЗ

Нидерланды
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Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Несколько клубов Европы проявляют интерес к правому защитнику из нидерландского АЗ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сыровары" в очередной раз завершают сезон в зоне еврокубков, поскольку сейчас занимают четвертое место в Эредивизии. Кроме того, нидерландский чемпионат нередко является начальным трамплином для молодых игроков, чтобы позже перейти в более сильные лиги, поэтому многие клубы Европы в очередной раз будут пытаться усилиться такими футболистами во время ближайшего трансферного окна.

В частности "Интер", "Брайтон", "Эвертон" и "Вольфсбург" присматриваются к Юкинари Сугаваре из "АЗ". Он является ключевым игроком своей команды, что подтверждается его влиянием на игру и статистикой: 4 гола и 8 передач в 41 матче.

Контракт правого защитника рассчитан до конца июня следующего года. Руководство "АЗ" понимает, что трансфер японца этим летом очень вероятен и оценивает игрока в 6 млн евро.

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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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