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Аякс готов продать одного из лидеров своей команды

Нидерланды

Нелегкие времена сейчас проживает амстердамский клуб

Аякс готов продать одного из лидеров своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Божьи сыновья" этот сезон провели довольно неудачно, завершая соревнования в Эредивизии на пятом месте (хотя в первой половине сезона находились в зоне вылета). Учитывая различные скандалы вокруг клуба и нынешние результаты, "Аякс" рискует потерять и ключевых игроков.

По информации Фабрицио Романо, амстердамцы готовы рассмотреть предложения по своему капитану Стивену Бергвейну. Клуб готов продать своего нападающего в связи с финансовыми трудностями, с которыми сейчас сталкивается "Аякс". Бергвейн может быть доступен на рынке по цене около 20 млн фунтов стерлингов. Он все еще находится в списке нескольких клубов Премьер-лиги после того, как в январе им заинтересовался "Вест Хэм".

Добавим, что Стивен Бергвейн в этом сезоне провел 30 матчей, где отметился 13 голами и 5 передачами.

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АПЛ Стивен Бергвейн Аякс
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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