Аякс готов продать одного из лидеров своей команды

"Божьи сыновья" этот сезон провели довольно неудачно, завершая соревнования в Эредивизии на пятом месте (хотя в первой половине сезона находились в зоне вылета). Учитывая различные скандалы вокруг клуба и нынешние результаты, "Аякс" рискует потерять и ключевых игроков.

По информации Фабрицио Романо, амстердамцы готовы рассмотреть предложения по своему капитану Стивену Бергвейну. Клуб готов продать своего нападающего в связи с финансовыми трудностями, с которыми сейчас сталкивается "Аякс". Бергвейн может быть доступен на рынке по цене около 20 млн фунтов стерлингов. Он все еще находится в списке нескольких клубов Премьер-лиги после того, как в январе им заинтересовался "Вест Хэм".

????⚪️???????? Steven Bergwijn will be one to watch in the summer due to Ajax’s financial issues.



Understand Bergwijn could be available on the market for price tag around £20m.



He’s still in the list of several Premier League clubs after West Ham interest in January. pic.twitter.com/3zPkYjfjx0