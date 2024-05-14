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Аякс готов продать одного из лидеров своей команды
Нелегкие времена сейчас проживает амстердамский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Божьи сыновья" этот сезон провели довольно неудачно, завершая соревнования в Эредивизии на пятом месте (хотя в первой половине сезона находились в зоне вылета). Учитывая различные скандалы вокруг клуба и нынешние результаты, "Аякс" рискует потерять и ключевых игроков.
По информации Фабрицио Романо, амстердамцы готовы рассмотреть предложения по своему капитану Стивену Бергвейну. Клуб готов продать своего нападающего в связи с финансовыми трудностями, с которыми сейчас сталкивается "Аякс". Бергвейн может быть доступен на рынке по цене около 20 млн фунтов стерлингов. Он все еще находится в списке нескольких клубов Премьер-лиги после того, как в январе им заинтересовался "Вест Хэм".
????⚪️???????? Steven Bergwijn will be one to watch in the summer due to Ajax’s financial issues.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024
Understand Bergwijn could be available on the market for price tag around £20m.
He’s still in the list of several Premier League clubs after West Ham interest in January. pic.twitter.com/3zPkYjfjx0
Добавим, что Стивен Бергвейн в этом сезоне провел 30 матчей, где отметился 13 голами и 5 передачами.
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