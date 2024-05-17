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Легенда Арсенала Ван Перси возглавил середняка Эредивизи

Нидерланды

Начало полноценной тренерской карьеры

Легенда Арсенала Ван Перси возглавил середняка Эредивизи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси станет главным тренером нидерландского "Херенвена".

Контракт между сторонами заключён на два года.

Ранее Ван Перси работал с молодёжной командой "Фейеноорда" U-19.

По итогам 33-и туров "Херенвен" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Эредивизи.

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Херенвен Ван Перси тренер
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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