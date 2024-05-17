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Легенда Арсенала Ван Перси возглавил середняка Эредивизи
Начало полноценной тренерской карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси станет главным тренером нидерландского "Херенвена".
Контракт между сторонами заключён на два года.
Ранее Ван Перси работал с молодёжной командой "Фейеноорда" U-19.
По итогам 33-и туров "Херенвен" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Эредивизи.
Onze nieuwe hoofdtrainer: ???????????????????? ???????????? ????????????????????????#WolkomRobin | @Persie_Official— sc Heerenveen (@scHeerenveen) May 17, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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