Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший помощник Де Дзерби станет главным тренером Аякса - Романо
Уже все согласовано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После нескольких месяцев переговоров с несколькими кандидатами "Аякс" наконец определился с новым главным тренером.
По словам Фабрицио Романо, руководство команды достигло договоренности с "Ниццей" по переходу Франческо Фариоли. 35-летний итальянец заинтересован в сотрудничестве с амстердамским клубом и согласился подписать контракт.
Стороны между собой уже все согласовали, остается дождаться официального подтверждения.
Фариоли возглавил "Ниццу" прошлым летом. До этого он руководил "Аланьяспором", "Фатихом Карагюмруком" и был помощником Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто".
Популярное сейчас
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Победа Аталанты выгодна Кривбассу, Байера – Динамо. За кого болеть в финале Лиги Европы
- Генсек УАФ - о деле Тимощука: Состоялось слушание в CAS, ожидаем результата
- Арсенал интересуется нападающим амстердамского Аякса
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО