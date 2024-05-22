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Бывший помощник Де Дзерби станет главным тренером Аякса - Романо

Нидерланды
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Уже все согласовано

Бывший помощник Де Дзерби станет главным тренером Аякса - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После нескольких месяцев переговоров с несколькими кандидатами "Аякс" наконец определился с новым главным тренером.

По словам Фабрицио Романо, руководство команды достигло договоренности с "Ниццей" по переходу Франческо Фариоли. 35-летний итальянец заинтересован в сотрудничестве с амстердамским клубом и согласился подписать контракт.

Стороны между собой уже все согласовали, остается дождаться официального подтверждения.

Фариоли возглавил "Ниццу" прошлым летом. До этого он руководил "Аланьяспором", "Фатихом Карагюмруком" и был помощником Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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