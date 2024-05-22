Бывший помощник Де Дзерби станет главным тренером Аякса - Романо

После нескольких месяцев переговоров с несколькими кандидатами "Аякс" наконец определился с новым главным тренером.

По словам Фабрицио Романо, руководство команды достигло договоренности с "Ниццей" по переходу Франческо Фариоли. 35-летний итальянец заинтересован в сотрудничестве с амстердамским клубом и согласился подписать контракт.

Стороны между собой уже все согласовали, остается дождаться официального подтверждения.

Фариоли возглавил "Ниццу" прошлым летом. До этого он руководил "Аланьяспором", "Фатихом Карагюмруком" и был помощником Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто".