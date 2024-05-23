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Официально: Аякс назначил нового главного тренера команды
Франческо Фариоли - тренер Аякса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Франческо Фариоли подписал контракт с "Аяксом" на должность главного тренера команды.
Договор рассчитан до июня 2027 года.
Presenting Francesco Farioli, our new head coach! pic.twitter.com/fEPa90Khj8— AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2024
Фариоли возглавил "Ниццу" прошлым летом. До этого он руководил "Аланьяспором", "Фатихом Карагюмруком" и был помощником Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто".
Farioli, 2027 pic.twitter.com/vWN4TIIE4b— AFC Ajax (@AFCAjax) May 23, 2024
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Источник:AFCAjax
Опубликовал: Екатерина Власова
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