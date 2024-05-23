  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Официально: Аякс назначил нового главного тренера команды
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Аякс назначил нового главного тренера команды

Нидерланды
Обновлено

Франческо Фариоли - тренер Аякса

Официально: Аякс назначил нового главного тренера команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франческо Фариоли подписал контракт с "Аяксом" на должность главного тренера команды.

Договор рассчитан до июня 2027 года.

Фариоли возглавил "Ниццу" прошлым летом. До этого он руководил "Аланьяспором", "Фатихом Карагюмруком" и был помощником Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто".

По теме
yellow-arrow
Пушич: Я слышал, что меня сватают в Фейеноорд. В футболе нет ничего невозможного
yellow-arrow
Арсенал проявляет интерес к голкиперу Фейеноорда
yellow-arrow
Бывший помощник Де Дзерби станет главным тренером Аякса - Романо
Аякс (Амстердам) Франческо Фариоли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AFCAjax
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости