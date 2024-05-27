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В Лигу конференций пробилась нидерландская команда, которая с 1966 года сыграла только 2 встречи в турнирах УЕФА
В Эредивизи провели плей-офф за последнюю путевку в еврокубки
Гоу Эхед Иглз / Инстаграм клуба
В полуфиналах мини-соревнования "Гоу Эхед Иглс" выбил "Неймеген" (2:1), а "Утрехт" - роттердамскую "Спарту" (3:1). В решающем поединке соперники вышли на поле стадиона "Галгенвард".
"Утрехт" побеждал с минимальным счетом до компенсированного времени, пока не пропустил автогол. На 117-й минуте "Гоу Эхед Иглс" шокировал хозяев второй раз – 2:1.
Клуб из города Девентер финишировал в чемпионате только 9-м. За последние 58 лет коллектив однажды попробовал свои силы в соревнованиях УЕФА. В ЛЕ 2015/16 "Би Квик" уже в 1-м раунде квалификации вылетел от "Ференцвароша" (1:1, 1:4).
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