Брайан Приске возглавил роттердамский Фейенорд

Недавно Арне Слот перешел в "Ливерпуль", поэтому "Фейеноорд" был вынужден искать замену бывшему руководителю. В итоге тренер Брайан Приске и роттердамский клуб достигли договоренности и датчанин будет руководить командой в новом сезоне. Приске и "Фейеноорд" договорились о трехлетнем соглашении, до середины 2027 года.

"В поисках нового тренера мы, безусловно, не останавливались на достигнутом за одну ночь. Это был многомесячный процесс, в котором, кроме меня, участвовали несколько моих коллег, и мы интенсивно следили за многими тренерами, чтобы увидеть, кто лучше всего соответствует нашему желаемому профилю. В конце концов, как клуб, мы хотим опираться на рост, который мы пережили, и на успехи, достигнутые за последние годы. После прохождения этого процесса Брайан Приске оказался вполне закономерным, а значит, лучшим выбором для всех заинтересованных сторон", - заявил Деннис те Клозе, генеральный директор "Фейеноорда".

Добавим, что последним местом работы Брайана Приске была пражская "Спарта". С чешским клубом он дважды подряд выигрывал местный чемпионат, а также побеждал в Кубке Чехии.