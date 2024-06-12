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Брайан Приске возглавил роттердамский Фейенорд
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно Арне Слот перешел в "Ливерпуль", поэтому "Фейеноорд" был вынужден искать замену бывшему руководителю. В итоге тренер Брайан Приске и роттердамский клуб достигли договоренности и датчанин будет руководить командой в новом сезоне. Приске и "Фейеноорд" договорились о трехлетнем соглашении, до середины 2027 года.
"В поисках нового тренера мы, безусловно, не останавливались на достигнутом за одну ночь. Это был многомесячный процесс, в котором, кроме меня, участвовали несколько моих коллег, и мы интенсивно следили за многими тренерами, чтобы увидеть, кто лучше всего соответствует нашему желаемому профилю.
В конце концов, как клуб, мы хотим опираться на рост, который мы пережили, и на успехи, достигнутые за последние годы. После прохождения этого процесса Брайан Приске оказался вполне закономерным, а значит, лучшим выбором для всех заинтересованных сторон", - заявил Деннис те Клозе, генеральный директор "Фейеноорда".
Добавим, что последним местом работы Брайана Приске была пражская "Спарта". С чешским клубом он дважды подряд выигрывал местный чемпионат, а также побеждал в Кубке Чехии.
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