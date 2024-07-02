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Давид Ганцко об интересе со стороны Атлетико: На данный момент я в отпуске, но в ближайшие несколько недель будет больше ясности

Нидерланды

У игрока был насыщенный сезон

Давид Ганцко об интересе со стороны Атлетико: На данный момент я в отпуске, но в ближайшие несколько недель будет больше ясности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Словакии хорошо себя проявила на Евро-2024, хоть в итоге вылетела в 1/8 финала от Англии в дополнительное время. Одним из игроков, которые себя очень хорошо проявили на этом турнире в составе "соколов" был Давид Ганцко. Недавно появлялась информация о том, что словацким защитником интересуется мадридский "Атлетико". В интервью испанской Marca игрок сказал, что сейчас он хочет использовать отпуск и отдохнуть после долгого сезона.

"В СМИ уже упоминали об этом, но сейчас я сначала поговорю со своим агентом. Мы можем поговорить об этом в течение следующих двух недель. Я много раз говорил, что я очень счастлив в "Фейеноорде", я люблю клуб, болельщиков, стадион и всех в клубе, но как спортсмен, ты также должен пытаться испытать что-то новое, и было бы неплохо принять еще больший вызов в топ-чемпионате. У меня есть контракт с "Фейеноордом", они также должны его (трансфер) утвердить. Мы также говорили об этом с Деннисом то Клозе (тренер "Фейеноорда") и он сказал мне: "Конечно, мы хотим удержать тебя как можно дольше, но если получим выгодное предложение, мы хотим обдумать это". Но, конечно, их должна устраивать трансферная цена. На данный момент я в отпуске, но, возможно, в ближайшие несколько недель будет больше ясности", - заявил словацкий защитник.

Добавим, что в прошлом сезоне Давид Ганцко провел 48 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.

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Словакия Атлетико (Мадрид) Фейеноорд (Роттердам) Евро 2024
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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