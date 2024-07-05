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Аякс, Ницца, Ренн и Олимпиакос проявляют интерес к бывшему защитнику Арсенала

Нидерланды

Об этом сообщает Standard

Аякс, Ницца, Ренн и Олимпиакос проявляют интерес к бывшему защитнику Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный Седрик Соареш стал свободным агентом после того, как его контракт с "Арсеналом" закончился в конце прошлого месяца. Несмотря на то, что в последнее время игрок редко появлялся на поле, он имеет несколько вариантов продолжения своей карьеры.

По информации британского издания, португалец вызывает интерес со стороны "Аякса", "Ниццы", "Ренна" и "Олимпиакоса". Кроме того, не исключается продолжение карьеры в чемпионате Турции и в Саудовской Аравии.

Напомним, что Седрик Соареш за четыре года своего пребывания в "Арсенале", он провел 64 матча (из них 6 в последнем сезоне), где отметился 2 голами и 5 передачами.

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Аякс (Амстердам) Ницца Ренн Седрик Суареш Олимпиакос
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Источник:
Standard
Опубликовал: Александр Гресь
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