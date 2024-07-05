Аякс, Ницца, Ренн и Олимпиакос проявляют интерес к бывшему защитнику Арсенала

Опытный Седрик Соареш стал свободным агентом после того, как его контракт с "Арсеналом" закончился в конце прошлого месяца. Несмотря на то, что в последнее время игрок редко появлялся на поле, он имеет несколько вариантов продолжения своей карьеры.

По информации британского издания, португалец вызывает интерес со стороны "Аякса", "Ниццы", "Ренна" и "Олимпиакоса". Кроме того, не исключается продолжение карьеры в чемпионате Турции и в Саудовской Аравии.

Напомним, что Седрик Соареш за четыре года своего пребывания в "Арсенале", он провел 64 матча (из них 6 в последнем сезоне), где отметился 2 голами и 5 передачами.