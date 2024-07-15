  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Аякс объявил о возвращении вингера, выступавшего за клуб в сезоне 2016/17
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс объявил о возвращении вингера, выступавшего за клуб в сезоне 2016/17

Нидерланды

У игрока контракт рассчитан до 2026 года

Аякс объявил о возвращении вингера, выступавшего за клуб в сезоне 2016/17

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аякс" объявил о возвращении Бертрана Траоре в клуб.

28-летний вингер подписал двухлетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, после окончания договора с "Вильярреалом".

"Мы очень рады, Бертран присоединился к нам. У него было несколько вариантов, в том числе остаться в Испании, но он сознательно выбрал "Аякс". Когда мы разговаривали, я понял, что он хочет добиться успеха здесь", - сказал технический директор Алекс Крус.

Траоре не впервые выступает за "Аякс". Он уже был частью команды в сезоне 2016/17, когда играл за клуб на правах аренды.

По теме
yellow-arrow
Арсенал интересуется нападающим сборной Нидерландов
yellow-arrow
Аякс, Ницца, Ренн и Олимпиакос проявляют интерес к бывшему защитнику Арсенала
yellow-arrow
Брайтон близок к подписанию хавбека из Фейеноорда
Аякс (Амстердам) Бертран Траоре
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Аjax
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости