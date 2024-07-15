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Аякс объявил о возвращении вингера, выступавшего за клуб в сезоне 2016/17
У игрока контракт рассчитан до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" объявил о возвращении Бертрана Траоре в клуб.
28-летний вингер подписал двухлетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, после окончания договора с "Вильярреалом".
"Мы очень рады, Бертран присоединился к нам. У него было несколько вариантов, в том числе остаться в Испании, но он сознательно выбрал "Аякс". Когда мы разговаривали, я понял, что он хочет добиться успеха здесь", - сказал технический директор Алекс Крус.
Good to have you back, Bertrand! ⚪️????⚪️— AFC Ajax (@AFCAjax) July 15, 2024
Траоре не впервые выступает за "Аякс". Он уже был частью команды в сезоне 2016/17, когда играл за клуб на правах аренды.
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