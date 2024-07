Аякс объявил о возвращении вингера, выступавшего за клуб в сезоне 2016/17

"Аякс" объявил о возвращении Бертрана Траоре в клуб.

28-летний вингер подписал двухлетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, после окончания договора с "Вильярреалом".

Good to have you back, Bertrand! ⚪️????⚪️