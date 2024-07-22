Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейеноорд обновил логотип команды
Клуб сделал 4 изменения
Feyenoord
"Фейенорд" представил новый логотип команды.
Обновленный логотип, который был одобрен "Stichting Continuïteit" (StiCo), основывается на четырех ключевых изменениях:
- Слова "Фейенорд" и "Роттердам" выровнены с помощью инструмента: "интервал между буквами".
- Красный цвет в левой части логотипа стал более ярким.
- Центральная буква "F" теперь размещена спереди и по центру логотипа.
- Убрали золотую линию, которая ранее разделяла логотип пополам.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:feyenoord
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
- Сборная Украины вышла ½ Евро U19 в четвертый раз. Финал был всего один
- Президент Миная: Мы боролись до последнего, а на это всем наплевать
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Сегодня Днепр-1, как и Полесье, будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда ЛК. Потенциальные соперники
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн