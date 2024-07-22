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Фейеноорд обновил логотип команды

Нидерланды

Клуб сделал 4 изменения

Фейеноорд обновил логотип команды

Feyenoord

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"Фейенорд" представил новый логотип команды.

Обновленный логотип, который был одобрен "Stichting Continuïteit" (StiCo), основывается на четырех ключевых изменениях:

  • Слова "Фейенорд" и "Роттердам" выровнены с помощью инструмента: "интервал между буквами".
  • Красный цвет в левой части логотипа стал более ярким.
  • Центральная буква "F" теперь размещена спереди и по центру логотипа.
  • Убрали золотую линию, которая ранее разделяла логотип пополам.
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Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
feyenoord
Опубликовал: Екатерина Власова
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