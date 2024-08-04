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Фейенорд завоевывает Суперкубок Нидерландов в захватывающем поединке с 8-ю голами и серией пенальти
Это было феерично
Фото: Феєнорд
Завершился матч за Суперкубок Нидерландов между чемпионом страны "ПСВ" и обладателем Кубка "Фейеноордом". Команды выдали захватывающий поединок с 8-ю голами. До последней секунды держалась интрига, ведь лидерство в счете переходило "из рук в руки".
Завершив основное время с результатом 4:4, победителя определяли в серии пенальти. Более точными оказались игроки "Фейеноорда" - они реализовали 4 свои попытки из 4-х. Зато "ПСВ" 2 удара реализовать не удалось. Таким образом, 2:4 после серии пенальти и получение Суперкубка "Фейеноордом".
Суперкубок Нидерландов
04.08.2024. Стадион Филипс. Эйндховен
"ПСВ" - "Фейеноорд" 4:4 (по пенальти - 2:4)
Голы: Ланг, 9, де Йонг, 48, 80 (пен), Тиль, 65 - Хименес, 29 (пен), 54 (пен), Ньивкоп, 33, Миламбо, 72
Серия пенальти: Пепи (гол), Бакайоко (вратарь), Тил (выше ворот), Тильман - Геертрейда (гол), Уэда (гол), Ганцко (гол), Иванушец (гол)
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