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Фейенорд арендовал у Вулверхэмптона защитника Уго Буэно

Нидерланды

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Фейенорд арендовал у Вулверхэмптона защитника Уго Буэно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фейенорд" продолжает усиливаться в летнее межсезонье. Нидерландский клуб арендовал на один сезон Уго Буэно из "Вулверхэмптона". Левый защитник будет играть в новом клубе под 16-м номером.

"Как только появилась возможность играть за "Фейенорд" в этом сезоне, я знал, что должен за нее ухватиться. Это огромный клуб, с фантастическими болельщиками, где каждая игра направлена на победу. Мне это очень нравится. Не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч за "Фейенорд" и стану важным для команды", - заявил игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Уго Буэно провел 25 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Феєнорд
Опубликовал: Александр Гресь
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