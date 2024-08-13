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Фейенорд арендовал у Вулверхэмптона защитника Уго Буэно
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейенорд" продолжает усиливаться в летнее межсезонье. Нидерландский клуб арендовал на один сезон Уго Буэно из "Вулверхэмптона". Левый защитник будет играть в новом клубе под 16-м номером.
"Как только появилась возможность играть за "Фейенорд" в этом сезоне, я знал, что должен за нее ухватиться. Это огромный клуб, с фантастическими болельщиками, где каждая игра направлена на победу. Мне это очень нравится. Не могу дождаться, когда сыграю свой первый матч за "Фейенорд" и стану важным для команды", - заявил игрок после перехода.
Latest addition to the team ???? pic.twitter.com/UC2rgypCUA— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 13, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Уго Буэно провел 25 матчей и отметился одним забитым мячом.
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