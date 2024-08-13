Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Фейеноорда отказался от перехода в клуб MLS
Я хочу остаться в своем клубе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Фейеноорда" Калвин Стэнгс подтвердил, что отказался от перехода в американский клуб "Шарлотт".
"Я все больше и больше понимаю то, как хорошо мне в "Фейеноорде", и я хочу здесь остаться". Буду выкладываться на все 100% для клуба, моих партнеров по команде и болельщиков. Я с нетерпением жду нового сезона и игру в Лиге чемпионов".
У Калвина контракт с "Фейеноордом" рассчитан до 30 июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона отклонила предложения по Цыганкову, не уведомив игрока. Виктор "удивлен и раздосадован"
- Армия РФ оккупировала еще три села в Донецкой области, - карта DeepState
- Официально. Динамо отдало хавбека в аренду европейскому клубу, где уже играют пять украинцев
- Фейенорд арендовал у Вулверхэмптона защитника Уго Буэно
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Один из самых авторитетных арбитров ФИФА будет работать на России
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн