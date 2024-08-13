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Хавбек Фейеноорда отказался от перехода в клуб MLS

Нидерланды

Я хочу остаться в своем клубе (с)

Хавбек Фейеноорда отказался от перехода в клуб MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Фейеноорда" Калвин Стэнгс подтвердил, что отказался от перехода в американский клуб "Шарлотт".

"Я все больше и больше понимаю то, как хорошо мне в "Фейеноорде", и я хочу здесь остаться". Буду выкладываться на все 100% для клуба, моих партнеров по команде и болельщиков. Я с нетерпением жду нового сезона и игру в Лиге чемпионов".

У Калвина контракт с "Фейеноордом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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