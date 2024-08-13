Хавбек Фейеноорда отказался от перехода в клуб MLS

Полузащитник "Фейеноорда" Калвин Стэнгс подтвердил, что отказался от перехода в американский клуб "Шарлотт".

"Я все больше и больше понимаю то, как хорошо мне в "Фейеноорде", и я хочу здесь остаться". Буду выкладываться на все 100% для клуба, моих партнеров по команде и болельщиков. Я с нетерпением жду нового сезона и игру в Лиге чемпионов".