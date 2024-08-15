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Фейеноорд арендовал у Брайтона 19-летнего вингера

Нидерланды
Обновлено

Об этом говорится на сайте нидерландского клуба

Фейеноорд арендовал у Брайтона 19-летнего вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фейеноорд" продолжает укреплять свой состав игроками из английской Премьер-лиги.

На этот раз роттердамский клуб арендовал на один сезон игрока "Брайтона" Ибрагима Османа. 19-летний вингер был приобретен летом у "Норшелланна" за 19.5 млн евро, однако его дебют за "чаек" на официальном уровне переносится как минимум на один год.

Добавим, что в прошлом сезоне Ибрагим Осман провел 54 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.

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Источник:
Феєнорд
Опубликовал: Александр Гресь
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