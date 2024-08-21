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Аякс близок к трансферу игрока Эвертона Мейсона Холгейта
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Амстердамский "Аякс" планирует укрепить оборону до закрытия трансферного окна. Нидерландский клуб нацелился на игрока "Эвертона" Мейсона Холгейта.
Следующим летом у англичанина заканчивается контракт с мерсисайдским клубом, поэтому это окно является последним шансом для "ирисок" получить от него выгоду. Шон Дайч не рассчитывает на центрального защитника, что продемонстрировала прошлая кампания, где футболист отправлялся дважды в аренду, а именно в "Шеффилд Юнайтед" и "Саутгемптон".
Добавим, что в прошлом сезоне Мейсон Холгейт сыграл в 17 матчах во всех турнирах. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 млн евро.
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