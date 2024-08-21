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Аякс арендовал пятикратного чемпиона Италии в составе Ювентуса

Нидерланды

Качественное усиление линии обороны

Аякс арендовал пятикратного чемпиона Италии в составе Ювентуса

Ajax

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Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани перешёл в "Аякс".

В амстердамском клубе 30-летний футболист проведёт весь следующий сезон на правах аренды.

За "Ювентус" Ругани выступает с 2013 года. За это время Даниэле завоевал с "бьянконери" 5 титулов Серии А, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии. В прошлом сезоне центрбек отметился 3 забитыми мячами в 18 поединках во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Даниэле Ругани
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Источник:
Ajax
Опубликовал: Александр Бураков
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