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Аякс арендовал пятикратного чемпиона Италии в составе Ювентуса
Качественное усиление линии обороны
Ajax
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани перешёл в "Аякс".
В амстердамском клубе 30-летний футболист проведёт весь следующий сезон на правах аренды.
За "Ювентус" Ругани выступает с 2013 года. За это время Даниэле завоевал с "бьянконери" 5 титулов Серии А, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии. В прошлом сезоне центрбек отметился 3 забитыми мячами в 18 поединках во всех турнирах.
????????????— AFC Ajax (@AFCAjax) August 21, 2024
Ajax has reached an agreement with Juventus and Daniele Rugani on the direct loan of the centre-back. pic.twitter.com/ZUk9C0eyeY
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