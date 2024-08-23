Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСВ интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" столкнулся с проблемами в защите своей команды. У клуба из Эйндховена есть в наличии только трое здоровых игроков обороны, поскольку Сержиньо Дест, Армандо Обиспо и Мауро Жуниор выбыли на долгий срок из-за травм. Чемпион Нидерландов сейчас занимается поисками футболистов, которые могли бы решить проблемы в защите.
Сообщается, что "ПСВ" обратил внимание на игрока менхенгладбахской "Боруссии" Ко Итакуру. Он считается приоритетным кандидатом на усиление состава нидерландского клуба. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Ко Итакура провел 22 матча и отметился 3 забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца
- Аякс близок к трансферу игрока Эвертона Мейсона Холгейта
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО