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ПСВ интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии

Нидерланды

Об этом сообщает Kicker

ПСВ интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСВ" столкнулся с проблемами в защите своей команды. У клуба из Эйндховена есть в наличии только трое здоровых игроков обороны, поскольку Сержиньо Дест, Армандо Обиспо и Мауро Жуниор выбыли на долгий срок из-за травм. Чемпион Нидерландов сейчас занимается поисками футболистов, которые могли бы решить проблемы в защите.

Сообщается, что "ПСВ" обратил внимание на игрока менхенгладбахской "Боруссии" Ко Итакуру. Он считается приоритетным кандидатом на усиление состава нидерландского клуба. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Ко Итакура провел 22 матча и отметился 3 забитыми мячами.

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Боруссия (Менхенгладбах) ПСВ (Эйндховен)
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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