ПСВ интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии

"ПСВ" столкнулся с проблемами в защите своей команды. У клуба из Эйндховена есть в наличии только трое здоровых игроков обороны, поскольку Сержиньо Дест, Армандо Обиспо и Мауро Жуниор выбыли на долгий срок из-за травм. Чемпион Нидерландов сейчас занимается поисками футболистов, которые могли бы решить проблемы в защите.

Сообщается, что "ПСВ" обратил внимание на игрока менхенгладбахской "Боруссии" Ко Итакуру. Он считается приоритетным кандидатом на усиление состава нидерландского клуба. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Ко Итакура провел 22 матча и отметился 3 забитыми мячами.