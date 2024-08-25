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ПСВ собирается приобрести левого полузащитника Ромы

Нидерланды

Николу Залевского

ПСВ собирается приобрести левого полузащитника Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСВ" намерен приобрести левого полузащитника "Ромы" Николу Залевского. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Х.

По имеющейся информации, "ПСВ" начал переговоры о подписании Залевского. Отмечается, что "Рома" хочет за поляка 12 миллионов евро.

Напомним, Залевский является воспитанником "Ромы". Его контракт действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/24 Никола Залевский принял участие в 33 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами.

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Источник:
NicoSchira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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