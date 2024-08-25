ПСВ собирается приобрести левого полузащитника Ромы

"ПСВ" намерен приобрести левого полузащитника "Ромы" Николу Залевского. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Х.

По имеющейся информации, "ПСВ" начал переговоры о подписании Залевского. Отмечается, что "Рома" хочет за поляка 12 миллионов евро.

Напомним, Залевский является воспитанником "Ромы". Его контракт действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/24 Никола Залевский принял участие в 33 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами.