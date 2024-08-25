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ПСВ собирается приобрести левого полузащитника Ромы
Николу Залевского
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" намерен приобрести левого полузащитника "Ромы" Николу Залевского. Об этом сообщает журналист Никола Скира в Х.
По имеющейся информации, "ПСВ" начал переговоры о подписании Залевского. Отмечается, что "Рома" хочет за поляка 12 миллионов евро.
#PSV have opened talks to try to sign Nicola #Zalewski. #ASRoma ask €12M to sell the winger. #transfers https://t.co/VpLa6Gp0Bz— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2024
Напомним, Залевский является воспитанником "Ромы". Его контракт действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/24 Никола Залевский принял участие в 33 матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами.
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