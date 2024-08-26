Спарта Роттердам арендовала вингера Манчестер Сити

"Спарта Роттердам" подписала контракт с бразильским вингером "Манчестер Сити U-21" Кайки.

Нидерландцы решили арендовать игрока до конца этого сезона - 30 июня 2025 года.

????????????-????????????????????, ????????????????????! — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) August 26, 2024

Кайки выступает за "Ман Сити" с 2021 года. Футболист за всю свою карьеру забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 89 матчах.