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Спарта Роттердам арендовала вингера Манчестер Сити
Кайки временно покинул горожан
Фото: The Sun
"Спарта Роттердам" подписала контракт с бразильским вингером "Манчестер Сити U-21" Кайки.
Нидерландцы решили арендовать игрока до конца этого сезона - 30 июня 2025 года.
????????????-????????????????????, ????????????????????!— Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) August 26, 2024
Кайки выступает за "Ман Сити" с 2021 года. Футболист за всю свою карьеру забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 89 матчах.
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Источник:sparta rotterdam
Опубликовал: Екатерина Власова
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