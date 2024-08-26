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Спарта Роттердам арендовала вингера Манчестер Сити

Нидерланды

Кайки временно покинул горожан

Спарта Роттердам арендовала вингера Манчестер Сити

Фото: The Sun

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"Спарта Роттердам" подписала контракт с бразильским вингером "Манчестер Сити U-21" Кайки.

Нидерландцы решили арендовать игрока до конца этого сезона - 30 июня 2025 года.

Кайки выступает за "Ман Сити" с 2021 года. Футболист за всю свою карьеру забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 89 матчах.

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Источник:
sparta rotterdam
Опубликовал: Екатерина Власова
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