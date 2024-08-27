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Аякс хочет подписать бывшего полузащитника Ливерпуля

Нидерланды

Речь идет об Окслейде-Чемберлене

Аякс хочет подписать бывшего полузащитника Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аякс" последние несколько сезонов проводит очень неудачно, учитывая его выступления в чемпионате. Руководство клуба в течение трансферного окна ищет возможности усилить свой состав, чтобы быть конкурентоспособным как на внутренней, так и на международной аренах.

По информации Sky Sports, амстердамцы ведут переговоры о подписании Алекса Окслейд-Чемберлена из "Бешикташа". "Аякс" намерен подать официальное предложение турецкой стороне. Это повышает вероятность воссоединения 31-летнего игрока с бывшим партнером по команде и капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провел 30 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.

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Бешикташ (Стамбул) Аякс (Амстердам) Алекс Окслейд-Чемберлен
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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