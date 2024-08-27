Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аякс хочет подписать бывшего полузащитника Ливерпуля
Речь идет об Окслейде-Чемберлене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" последние несколько сезонов проводит очень неудачно, учитывая его выступления в чемпионате. Руководство клуба в течение трансферного окна ищет возможности усилить свой состав, чтобы быть конкурентоспособным как на внутренней, так и на международной аренах.
По информации Sky Sports, амстердамцы ведут переговоры о подписании Алекса Окслейд-Чемберлена из "Бешикташа". "Аякс" намерен подать официальное предложение турецкой стороне. Это повышает вероятность воссоединения 31-летнего игрока с бывшим партнером по команде и капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном.
Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провел 30 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Россия разрушила гостиницу, в которой должен был проживать Шахтер перед матчем с Кривбассом
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Довбик на диване, Малиновский позади автобуса. Наши за границей. Италия
- Несколько клубов проявляют интерес к защитнику берлинского Униона
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО