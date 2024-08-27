Аякс хочет подписать бывшего полузащитника Ливерпуля

"Аякс" последние несколько сезонов проводит очень неудачно, учитывая его выступления в чемпионате. Руководство клуба в течение трансферного окна ищет возможности усилить свой состав, чтобы быть конкурентоспособным как на внутренней, так и на международной аренах.

По информации Sky Sports, амстердамцы ведут переговоры о подписании Алекса Окслейд-Чемберлена из "Бешикташа". "Аякс" намерен подать официальное предложение турецкой стороне. Это повышает вероятность воссоединения 31-летнего игрока с бывшим партнером по команде и капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном.

Добавим, что в прошлом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провел 30 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.