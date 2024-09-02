Аль-Иттихад приобретет вингера Аякса за 25 миллионов евро

Трансферный рынок в Саудовской Аравии остается открытым до 7 сентября, и местные клубы очень активны в последние дни окна.

Как сообщает Фабрицио Романо, левый вингер "Аякса" Стевен Бергвейн уже прошел медицинское обследование перед трансфером в "Аль-Иттихад" и, как ожидается, завтра, 3 сентября, прибудет в Саудовскую Аравию для подписания контракта.

"Аякс" получит за игрока 25 миллионов евро.