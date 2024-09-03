Саудовский клуб Бензема усилился игроками ПСЖ и Аякса

Пресс-служба "Аль-Иттихада" объявила о двух громких трансферах.

Состав саудовского клуба пополнили опорный полузащитник "Пари Сен-Жермен" Данило Перейра и вингер "Аякса" Стивен Бергвейн.

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За Перейру "Аль-Иттихад" выложил 5 млн. евро и подписал контракт на 2 года, в то время как Бергвейн обошёлся "тиграм" в 21 млн. евро, а само соглашение рассчитано на 3 года.

В прошлом сезоне Перейра отличился 1 забитым мячом и 1 ассистом в 34 матчах, Бергвейн - 13 голами и 5 результативными передачами в 31 поединке.