Куман: Логично, что Стивен отреагировал на мои слова

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал реакцию Стивена Бергвейна на его слова о его переходе в саудовский клуб.

"Логично, что Стивен отреагировал на мои слова о переезде в Саудовскую Аравию. Но я придерживаюсь своих слов.

Поехать в Саудовскую Аравию – это не трансфер, основанный на спортивном аспекте".