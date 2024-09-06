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Куман: Логично, что Стивен отреагировал на мои слова

Нидерланды
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Тренер сборной Нидерландов высказался о Стивене Бергвейне

Куман: Логично, что Стивен отреагировал на мои слова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал реакцию Стивена Бергвейна на его слова о его переходе в саудовский клуб.

"Логично, что Стивен отреагировал на мои слова о переезде в Саудовскую Аравию. Но я придерживаюсь своих слов.

Поехать в Саудовскую Аравию – это не трансфер, основанный на спортивном аспекте".

Добавим, что недавно Бергвейн перешел из "Аякса" в саудовский "Аль-Иттихад" за 21 млн евро.

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Нидерланды Рональд Куман Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Стивен Бергвейн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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