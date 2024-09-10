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Защитник сборной Нидерландов Аке получил повреждение в матче против Германии

Нидерланды

Подробно о повреждении игрока будет известно позже

Защитник сборной Нидерландов Аке получил повреждение в матче против Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке был вынужден досрочно покинуть поле во время матча Германии в рамках Лиги наций.

Футболист получил травму колена и не смог продолжить игру.

Детально о повреждении игрока будет известно после медицинского осмотра.

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Германия Нидерланды Натан Аке
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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