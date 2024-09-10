Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник сборной Нидерландов Аке получил повреждение в матче против Германии
Подробно о повреждении игрока будет известно позже
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Нидерландов Натан Аке был вынужден досрочно покинуть поле во время матча Германии в рамках Лиги наций.
Футболист получил травму колена и не смог продолжить игру.
Детально о повреждении игрока будет известно после медицинского осмотра.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- "Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины
- Куман: Логично, что Стивен Бергвейн отреагировал на мои слова
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн