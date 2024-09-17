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Аякс решил вернуть в команду опытного хавбека Классена
Подтверждено
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
"Аякс" решил вновь подписать контракт с 31-летним центральным полузащитником Дэви Классеном.
Нидерландский клуб сообщил, что футболист заключил соглашение до 30 июня 2025 года.
Davy Klaassen = Ajacied ❌❌❌ pic.twitter.com/sea1HX3LDD— AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024
Напомним, что Дэви за основную команду "Аякса" выступал с 2012 года по 2017 год, а также в период с 2020 года по 2023-й. На счету игрока 321 поединок, 93 забитых мячей и 50 результативных передач.
Хавбек также защищал цвета таких команд как: "Эвертон", "Вердер" и "Интер".
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