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Аякс решил вернуть в команду опытного хавбека Классена

Нидерланды

Подтверждено

Аякс решил вернуть в команду опытного хавбека Классена

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" решил вновь подписать контракт с 31-летним центральным полузащитником Дэви Классеном.

Нидерландский клуб сообщил, что футболист заключил соглашение до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Дэви за основную команду "Аякса" выступал с 2012 года по 2017 год, а также в период с 2020 года по 2023-й. На счету игрока 321 поединок, 93 забитых мячей и 50 результативных передач.

Хавбек также защищал цвета таких команд как: "Эвертон", "Вердер" и "Интер".

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