Аякс решил вернуть в команду опытного хавбека Классена

"Аякс" решил вновь подписать контракт с 31-летним центральным полузащитником Дэви Классеном.

Нидерландский клуб сообщил, что футболист заключил соглашение до 30 июня 2025 года.

Davy Klaassen = Ajacied ❌❌❌ pic.twitter.com/sea1HX3LDD — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2024

Напомним, что Дэви за основную команду "Аякса" выступал с 2012 года по 2017 год, а также в период с 2020 года по 2023-й. На счету игрока 321 поединок, 93 забитых мячей и 50 результативных передач.

Хавбек также защищал цвета таких команд как: "Эвертон", "Вердер" и "Интер".