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ПСВ подписал контракт с опытным вингером сборной Хорватии
Перишич присоединился к нидерландской команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "ПСВ" объявил о начале сотрудничества с левым вингером Иваном Перишичем на правах свободного агента.
Футболист заключил соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2025 года.
"Чтобы иметь такой опыт, ты должен быть хорошим игроком, который почти всегда в хорошей форме. Иначе вы не достигнете такого результата", - сказал директор команды по вопросам футбола Эрнест Стюарт.
Перишич защищал цвета таких команд как: "Хайдук", "Тоттенхэм", "Интер", "Бавария", "Вольфсбург", "Боруссия Д" и "Брюгге".
612 games, 141 goals, and 122 assists in his club career. So far... ????— PSV (@PSV) September 18, 2024
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