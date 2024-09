ПСВ подписал контракт с опытным вингером сборной Хорватии

Нидерландский "ПСВ" объявил о начале сотрудничества с левым вингером Иваном Перишичем на правах свободного агента.

Футболист заключил соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2025 года.

Перишич защищал цвета таких команд как: "Хайдук", "Тоттенхэм", "Интер", "Бавария", "Вольфсбург", "Боруссия Д" и "Брюгге".

612 games, 141 goals, and 122 assists in his club career. So far... ????