ПСВ подписал контракт с опытным вингером сборной Хорватии

Нидерландский "ПСВ" объявил о начале сотрудничества с левым вингером Иваном Перишичем на правах свободного агента.

Футболист заключил соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2025 года.

"Чтобы иметь такой опыт, ты должен быть хорошим игроком, который почти всегда в хорошей форме. Иначе вы не достигнете такого результата", - сказал директор команды по вопросам футбола Эрнест Стюарт.