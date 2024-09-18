  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. ПСВ подписал контракт с опытным вингером сборной Хорватии
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ подписал контракт с опытным вингером сборной Хорватии

Нидерланды

Перишич присоединился к нидерландской команде

ПСВ подписал контракт с опытным вингером сборной Хорватии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский "ПСВ" объявил о начале сотрудничества с левым вингером Иваном Перишичем на правах свободного агента.

Футболист заключил соглашение с клубом, которое рассчитано до лета 2025 года.

"Чтобы иметь такой опыт, ты должен быть хорошим игроком, который почти всегда в хорошей форме. Иначе вы не достигнете такого результата", - сказал директор команды по вопросам футбола Эрнест Стюарт.

Перишич защищал цвета таких команд как: "Хайдук", "Тоттенхэм", "Интер", "Бавария", "Вольфсбург", "Боруссия Д" и "Брюгге".

По теме
yellow-arrow
Ювентус - ПСВ 3:1. Туринцы уверенно побеждают своих соперников. Обзор матча ЛЧ и видео голов
yellow-arrow
Аякс решил вернуть в команду опытного хавбека Классена
yellow-arrow
АЗ Алкмаар обыграл команду Робина ван Перси со счетом 9:1
Иван Перишич ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПСВ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости