Хавбек сборной Нидерландов не присоединился к тренировочному сбору национальной команды

Игрок "Ювентуса" и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс сегодня, 7 октября, не присоединился к тренировочному сбору национальной команды.

Как пишут СМИ, полузащитник пожаловался на травму и поэтому не смог присоединиться к тренировочному процессу.

Добавим, что Тен в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.