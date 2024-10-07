Нидерланды
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Хавбек сборной Нидерландов не присоединился к тренировочному сбору национальной команды
Известна причина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Ювентуса" и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс сегодня, 7 октября, не присоединился к тренировочному сбору национальной команды.
Как пишут СМИ, полузащитник пожаловался на травму и поэтому не смог присоединиться к тренировочному процессу.
Добавим, что Тен в текущем сезоне сыграл 7 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
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