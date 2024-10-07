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В возрасте 73 лет умер легендарный нидерландский футболист

Нидерланды
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Футбол потерял легенду

В возрасте 73 лет умер легендарный нидерландский футболист

Getty Images/Global Images Ukraine

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В возрасте 73 лет ушел из жизни Йохан Нескенс - один из величайших футболистов Нидерландов.

В составе национальной команды Нескенс дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1974, 1978), а также завоевал бронзу чемпионата Европы 1976 года. Провел в составе оранжевых 49 матчей и забил 17 голов.

На клубном уровне Йохан выступал за такие команды как: "Аякс", "Барселона", "Гронинген", "Миннесота Юнайтед".

После завершения карьеры игрока Нескенс работал в профессиональном футболе как тренер. Он был в тренерском штабе "Барселоны" и "Галатасарая", а также в сборной Нидерландов в команде Гуса Хиддинка.

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Нидерланды Йохан Нескенс
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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