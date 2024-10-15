Сержиньо Дест о бывшем тренере Барселоны: Не думаю, что он был честным со мной

Сержиньо Дест в 2020 году перешел из "Аякса" в "Барселону" за 21 млн евро, когда Рональд Куман еще был менеджером, но после назначения Хави в 2021 году игроку было гораздо труднее попасть в основу. Позже футболист несколько раз отправлялся в аренду, а с прошлого года он стал игроком "ПСВ". Защитник сборной США сказал, что Хави не дал ему достаточно возможностей проявить себя, не выполнил обещания, которые он ему давал, и в то же время не сожалеет о своем уходе из каталонского клуба.

"Я бы не сказал, что жалею, потому что то, как все закончилось, не зависело от меня, но я не чувствую, что имел необходимые шансы с Хави. Я чувствовал, что мне приходилось играть с ограничениями, что я не мог быть самим собой. Я хотел присоединиться к атаке, что является моей самой большой силой, но он попросил меня не идти вперед. Я тоже не думаю, что он был честен со мной. У нас было несколько разговоров, в которых он говорил мне одно, а затем у меня появлялись сомнения, действительно ли он говорил правду. Летом [2023 года], перед отпуском, он сказал мне: "Я на тебя рассчитываю, не читай прессу". А как только я вернулся, он сказал мне: "Ты должен уйти". Мой стиль - рисковать с мячом, но меня попросили играть по-другому. Это заставило меня потерять определенную уверенность в принятии решений, ты сомневаешься, быть ли собой, или изменить свой стиль. Эти сомнения вредят твоей игре. Я очень счастлив и благодарен, что играю в "ПСВ", но я амбициозен и, конечно, хотел бы снова играть в одной из пяти крупнейших лиг Европы. Я думаю, что я достаточно хорош для этого. С упорным трудом и последовательностью, я думаю, я могу достичь этого, без сомнения. Я не знаю, что произойдет, но я хотел бы вернуться в Ла Лигу в будущем", - цитирует Сержиньо Деста ESPN.

Добавим, что американец сейчас находится в лазарете из-за разрыва крестообразной связки. В прошлом сезоне Сержиньо Дест провел 37 матчей, где отметился 2 голами и 7 ассистами.