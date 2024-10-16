Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тадич отреагировал на возвращение в Аякс
Футболист готов вернуться
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Душан Тадич отреагировал на возвращение в "Аякс". Он не исключает после завершения игровой карьеры работать тренером в клубе.
Я хочу стать тренером после завершения карьеры, и я уже получил долгосрочное предложение от "Аякса", — сказал Тадич Tivibu Spor.
Тадич договорился с "Аяксом", что после завершения карьеры футболиста он сделает первые шаги в тренерской профессии в Амстердаме. Но этого не случилось, поскольку футболист перешёл свободным агентом в "Фенербахче", несмотря на действующий контракт.
Нападающий планирует ещё поиграть в футбол, а потом тренировать.
"Возможно, я стану первым игроком в истории "Аякса", получившим такое предложение. Я бы продолжал играть в футбол ещё два-три года, а затем три года работал бы тренером в молодёжной команде или помощником в основной команде. Это было приятное и уважительное предложение. Я всегда буду им благодарен", - сказал Тадич.
Душан Тадич присоединился к "Аяксу" из английского "Саутгемптона" за 13,7 млн евро. Он отыграл 241 матч за клуб, в которых забил 105 голов и отдал 112 передач.
Популярное сейчас
- Пик карьеры Калюжного на фоне локального прогресса Реброва. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Зеленский представил План победы. Что он предусматривает?
- Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
- Сержиньо Дест о бывшем тренере Барселоны: Не думаю, что он был честным со мной
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса