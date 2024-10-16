Душан Тадич отреагировал на возвращение в "Аякс". Он не исключает после завершения игровой карьеры работать тренером в клубе.

Я хочу стать тренером после завершения карьеры, и я уже получил долгосрочное предложение от "Аякса", — сказал Тадич Tivibu Spor.

Тадич договорился с "Аяксом", что после завершения карьеры футболиста он сделает первые шаги в тренерской профессии в Амстердаме. Но этого не случилось, поскольку футболист перешёл свободным агентом в "Фенербахче", несмотря на действующий контракт.

Нападающий планирует ещё поиграть в футбол, а потом тренировать.

"Возможно, я стану первым игроком в истории "Аякса", получившим такое предложение. Я бы продолжал играть в футбол ещё два-три года, а затем три года работал бы тренером в молодёжной команде или помощником в основной команде. Это было приятное и уважительное предложение. Я всегда буду им благодарен", - сказал Тадич.

Душан Тадич присоединился к "Аяксу" из английского "Саутгемптона" за 13,7 млн евро. Он отыграл 241 матч за клуб, в которых забил 105 голов и отдал 112 передач.