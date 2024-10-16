Скандал со сборной Нигерии в Ливии. Пилот самолёта рассказал детали

Пилот самолёта, обслуживающий рейс сборной Нигерии рассказал детали полёта.

Он уверяет, что получил приказ от высших ливийских властей изменить место посадки. Пилот даже предупреждал, что у него будут неприятности "из-за количества топлива", в самолете скорректированного на первоначальный пункт назначения.

Самолёт вынужденно приземлился в Аль-Абраке, примерно в 300 километрах от Бенгази - первоначального пункта назначения.

План был приземлиться в Бенгази, и мы даже получили разрешение на приземление. К сожалению, когда мы начали спускаться, нас попросили сделать крюк в Аль-Абрак, который находится примерно в 300 километрах дальше. В авиации это не хорошо. Есть план полета, определённое количество топлива. Этих вещей [изменение маршрута] следует избегать по соображениям безопасности. Мне сказали, что это приказ высшего органа власти и что я не могу приземлиться в Бенгази., - рассказал пилот.

В результате сборная Нигерия провела в аэропорту 12 часов без еды и воды и отказалась выходить на матч с Ливией.