  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Скандал со сборной Нигерии в Ливии. Пилот самолёта рассказал детали
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандал со сборной Нигерии в Ливии. Пилот самолёта рассказал детали

Нидерланды

Странная ситуация

Скандал со сборной Нигерии в Ливии. Пилот самолёта рассказал детали

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот самолёта, обслуживающий рейс сборной Нигерии рассказал детали полёта.

Он уверяет, что получил приказ от высших ливийских властей изменить место посадки. Пилот даже предупреждал, что у него будут неприятности "из-за количества топлива", в самолете скорректированного на первоначальный пункт назначения.

Самолёт вынужденно приземлился в Аль-Абраке, примерно в 300 километрах от Бенгази - первоначального пункта назначения.

План был приземлиться в Бенгази, и мы даже получили разрешение на приземление. К сожалению, когда мы начали спускаться, нас попросили сделать крюк в Аль-Абрак, который находится примерно в 300 километрах дальше. В авиации это не хорошо. Есть план полета, определённое количество топлива. Этих вещей [изменение маршрута] следует избегать по соображениям безопасности. Мне сказали, что это приказ высшего органа власти и что я не могу приземлиться в Бенгази., - рассказал пилот.

В результате сборная Нигерия провела в аэропорту 12 часов без еды и воды и отказалась выходить на матч с Ливией.

По теме
yellow-arrow
Тадич отреагировал на возвращение в Аякс
yellow-arrow
Защитник сборной Нидерландов мог оказаться в Барселоне. Почему не состоялся трансфер?
yellow-arrow
Топ-клуб из Нидерландов проявляет интерес к Назаренко
Нигерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости