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Скандал со сборной Нигерии в Ливии. Пилот самолёта рассказал детали
Странная ситуация
Фото: Getty Images
Пилот самолёта, обслуживающий рейс сборной Нигерии рассказал детали полёта.
Он уверяет, что получил приказ от высших ливийских властей изменить место посадки. Пилот даже предупреждал, что у него будут неприятности "из-за количества топлива", в самолете скорректированного на первоначальный пункт назначения.
Самолёт вынужденно приземлился в Аль-Абраке, примерно в 300 километрах от Бенгази - первоначального пункта назначения.
План был приземлиться в Бенгази, и мы даже получили разрешение на приземление. К сожалению, когда мы начали спускаться, нас попросили сделать крюк в Аль-Абрак, который находится примерно в 300 километрах дальше. В авиации это не хорошо. Есть план полета, определённое количество топлива. Этих вещей [изменение маршрута] следует избегать по соображениям безопасности. Мне сказали, что это приказ высшего органа власти и что я не могу приземлиться в Бенгази., - рассказал пилот.
В результате сборная Нигерия провела в аэропорту 12 часов без еды и воды и отказалась выходить на матч с Ливией.
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