Экс-капитан Ливерпуля рассказал о приглашении в Аякс

Экс-игрок "Ливерпуля" Джордан Хендерсон рассказал о приглашении в "Аякс".

Игрок перешёл в клуб, чтобы помочь как на поле, так и за его пределами.

Меня пригласили, чтобы показать, что можно улучшить. И в моих глазах всё было именно так. И за пределами поля. То, что помогло бы "Аяксу" в долгосрочной перспективе на поле, потому что здесь много игроков с потенциалом. Я сказал это внутри клуба, - объяснил Джордан Хендерсон.

Также Хендерсон положительно отзывается о тренере клуба Франческо Фариоли.

Его приход придал всем сил. Этот тренер знает, чего хочет. Все вопросы, которые я поручил решить внутри клуба, вскоре были решены. Хотя мы все понимаем, что ещё многое предстоит сделать. Этот технический персонал усердно работает над этим, - сказал английский игрок.

Бывший капитан "Ливерпуля" считает, что "Аякс" на правильном пути.

Руководство клуба создало структуру, из которой, как я понимаю, они знают, что нужно делать. Все мотивированы, игроки это видят. Это помогает им отдавать столько же энергии, сколько и игрокам. Если вы будете это делать, результаты улучшатся. Мы на правильном пути, - сказал Хендерсон.

Джордан Хендерсон перешёл в "Аякс" свободным агентом из "Аль-Иттифака" в январе 2024 года. Полузащитник уже отыграл за нидерландский клуб 24 игры и отдал 5 ассистов.

Сейчас "Аякс" в Чемпионате Нидерландов занимает 5 место с 13 очками. У клуба ещё 2 игры в запасе.