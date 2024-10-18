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Известный полузащитник сборной Нидерландов объявил о завершении карьеры
Игрок повесил бутсы на гвоздь в 34 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ettore Griffoni/LiveMedia/NurPhoto
Легендарный полузащитник сборной Нидерландов и бывший игрок "Ромы" решил завершить свою игровую карьеру в 34-летнем возрасте.
Кевин Стротман в своих соцсетях сообщил о том, что он решил завершить свою игровую карьеру. Легендарный полузащитник выступал за такие известные клубы, как: "ПСВ", "Рома", "Марсель", "Дженоа" и "Кальяри".
Несмотря на постоянные проблемы со здоровьем и травмы, за римский клуб Стротман провел наибольшее количество игр - 131 матч, в которых нидерландец забил 13 голов и отдал 19 ассистов. За сборную Нидерландов Кевин Строман сыграл 46 матчей.
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