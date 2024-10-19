  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. В Нидерландах болельщики прервали матч и ударили игрока стаканом по голове
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Нидерландах болельщики прервали матч и ударили игрока стаканом по голове

Нидерланды

Матч был интересен не только голами

В Нидерландах болельщики прервали матч и ударили игрока стаканом по голове

Фото: Brabants Dagblad

Новина українською

В Нидерландах болельщики прервали матч Первого дивизиона "Ден Босх — Витесс".


После забитого гостями гола, болельщики хозяев стали бросать на поле стаканы. Несколько стаканов попали в стюарда и игрока. Судья остановил матч и увёл команды в подтрибунку.

Те же болельщики во время перерыва показали себя не с лучшей стороны, устроив беспорядки на выездной половине "Витесса". Болельщики "Арнема" в ответ снесли сиденья в выездной зоне. Игроки уже были готовы в подтрибунке возобновить матч, но из-за обострения ситуации матч был остановлен. Матч возобновился на 44-й минуте, а во втором тайме произошло еще много событий, - пишет ESPN.

Арбитр предупредил, что при повторении ситуации, матч сразу же прекратится.

Тренер "Витесса" Джон ван ден Бром заявил, что один из стаканов попал в игрока его команды и осудил поведение болельщиков.

Все началось с того, что мы зашли внутрь, где одному из наших игроков в голову попал настоящий стакан. Мы слышали, что один из наших стюардов потерял сознание. Мы слышали, что по полю даже ходили люди. Это неуместно. Футбольное поле на самом деле печально, мы думали, что в Нидерландах дела обстоят лучше, - сказал ван ден Бром.

Момент попал на видео:

Матч закончился со счётом 4:2 в пользу "Ден Босха".В данный момент "Ден Босх" лидирует в турнирной таблице с 21 очком за 10 игр. "Витесс" замыкает турнирную таблицу с 4 очками.

По теме
yellow-arrow
Известный полузащитник сборной Нидерландов объявил о завершении карьеры
yellow-arrow
Экс-капитан Ливерпуля рассказал о приглашении в Аякс
yellow-arrow
Арсенал готов осуществить трансфер универсального защитника Аякса
Нидерланды Витесс (Арнем)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VoetbalPrimeur.
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости