В Нидерландах болельщики прервали матч и ударили игрока стаканом по голове

В Нидерландах болельщики прервали матч Первого дивизиона "Ден Босх — Витесс".



После забитого гостями гола, болельщики хозяев стали бросать на поле стаканы. Несколько стаканов попали в стюарда и игрока. Судья остановил матч и увёл команды в подтрибунку.

Те же болельщики во время перерыва показали себя не с лучшей стороны, устроив беспорядки на выездной половине "Витесса". Болельщики "Арнема" в ответ снесли сиденья в выездной зоне. Игроки уже были готовы в подтрибунке возобновить матч, но из-за обострения ситуации матч был остановлен. Матч возобновился на 44-й минуте, а во втором тайме произошло еще много событий, - пишет ESPN.

Арбитр предупредил, что при повторении ситуации, матч сразу же прекратится.

Тренер "Витесса" Джон ван ден Бром заявил, что один из стаканов попал в игрока его команды и осудил поведение болельщиков.

Все началось с того, что мы зашли внутрь, где одному из наших игроков в голову попал настоящий стакан. Мы слышали, что один из наших стюардов потерял сознание. Мы слышали, что по полю даже ходили люди. Это неуместно. Футбольное поле на самом деле печально, мы думали, что в Нидерландах дела обстоят лучше, - сказал ван ден Бром.

Момент попал на видео:

FC Den Bosch ???? Vitesse tijdelijk gestaakt na heerlijke knal van Miliano Jonathans ????‍????#dbovit — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024

Матч закончился со счётом 4:2 в пользу "Ден Босха".В данный момент "Ден Босх" лидирует в турнирной таблице с 21 очком за 10 игр. "Витесс" замыкает турнирную таблицу с 4 очками.