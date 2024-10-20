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Тренер ПСВ условно дисквалифицирован на один матч. Известна причина
Приговор тренеру смягчили
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер ПСВ Петер Бош был условно дисквалифицирован на один матч независимым дисциплинарным комитетом.
После матча ПСВ со "Спартой Роттердам" 5 октября (2:1) тренер дал интервью ESPN. Сказанное им послужило наказанием.
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Сначала тренеру дали дисквалификацию на один матч. Клуб обжаловал это решение. Наказание заменили на один матч условно.
Учитывая серьезность слов, высказанных Бошем, независимый дисциплинарный комитет считает, что условный приговор более уместен, чем безоговорочный. Это означает, что Бош может просто занять место на скамейке запасных во время выездного матча против АЗ в субботу вечером, - сообщил клубный сайт.
Наказание действует два года. На этот раз ПСВ апелляцию подавать не планирует.
ПСВ в Высшей Лиге Нидерландов ("Эредивизи") одержал 9 побед в 9 матчах и лидирует в турнирной таблице, опережая второй "Утрехт" на 8 очков.
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