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Тренер ПСВ условно дисквалифицирован на один матч. Известна причина

Нидерланды
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Приговор тренеру смягчили

Тренер ПСВ условно дисквалифицирован на один матч. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер ПСВ Петер Бош был условно дисквалифицирован на один матч независимым дисциплинарным комитетом.

После матча ПСВ со "Спартой Роттердам" 5 октября (2:1) тренер дал интервью ESPN. Сказанное им послужило наказанием.

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Сначала тренеру дали дисквалификацию на один матч. Клуб обжаловал это решение. Наказание заменили на один матч условно.

Учитывая серьезность слов, высказанных Бошем, независимый дисциплинарный комитет считает, что условный приговор более уместен, чем безоговорочный. Это означает, что Бош может просто занять место на скамейке запасных во время выездного матча против АЗ в субботу вечером, - сообщил клубный сайт.

Наказание действует два года. На этот раз ПСВ апелляцию подавать не планирует.

ПСВ в Высшей Лиге Нидерландов ("Эредивизи") одержал 9 побед в 9 матчах и лидирует в турнирной таблице, опережая второй "Утрехт" на 8 очков.

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ПСВ (Эйндховен) Петер Бош Эредивизи
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Источник:
PSV
Опубликовал: Владислав Прийменко
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