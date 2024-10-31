  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Битва за выход на вторую строчку. Фейеноорд - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва за выход на вторую строчку. Фейеноорд - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча

Нидерланды

"Аяксиды" постепенно возвращаются

Битва за выход на вторую строчку. Фейеноорд - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аякс" обыграл на выезде "Фейеноорд" в 4 туре чемпионата Нидерландов со счётом 2:0.

Таким образом, гости довели свою выигрышную серию до 5 матчей и вышли на 2 место в Эредивизи, отставая от лидера таблицы ПСВ на 8 очков.

Роттердам. "Де Кейп"

"Фейеноорд" – "Аякс" – 0:2

Голы: Тейлор 6, Хато 25

По теме
yellow-arrow
В Нидерландах рассказали, с каким футболистом новому тренеру Ливерпуля, было сложнее всего
yellow-arrow
Левченко раскрыл, действительно ли Фейеноорд интересуется дебютантом сборной Украины
yellow-arrow
Игрок сборной Нидерландов рассказал о любимой позиции в Милане
Аякс (Амстердам) Фейеноорд (Роттердам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AFC Ajax
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости