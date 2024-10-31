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Битва за выход на вторую строчку. Фейеноорд - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча
"Аяксиды" постепенно возвращаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" обыграл на выезде "Фейеноорд" в 4 туре чемпионата Нидерландов со счётом 2:0.
Таким образом, гости довели свою выигрышную серию до 5 матчей и вышли на 2 место в Эредивизи, отставая от лидера таблицы ПСВ на 8 очков.
Роттердам. "Де Кейп"
"Фейеноорд" – "Аякс" – 0:2
Голы: Тейлор 6, Хато 25
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Источник:AFC Ajax
Опубликовал: Александр Бураков
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