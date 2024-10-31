Битва за выход на вторую строчку. Фейеноорд - Аякс 0:2. Видео голов и обзор матча

"Аякс" обыграл на выезде "Фейеноорд" в 4 туре чемпионата Нидерландов со счётом 2:0.

Таким образом, гости довели свою выигрышную серию до 5 матчей и вышли на 2 место в Эредивизи, отставая от лидера таблицы ПСВ на 8 очков.

Роттердам. "Де Кейп"

"Фейеноорд" – "Аякс" – 0:2

Голы: Тейлор 6, Хато 25