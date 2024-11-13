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Сержиньо Дест: ПСВ был рядом в трудный момент

Нидерланды

Американец имеет амбиции вернуться к лучшей своей форме

Сержиньо Дест: ПСВ был рядом в трудный момент

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "ПСВ" Сержиньо Дест в апреле этого года получил разрыв крестообразных связок. Карьера этого игрока пока напоминают американские горки, однако он не отчаивается. В интервью Sky Sports защитник поделился впечатлениями от своего возвращения в Эредивизию, а также подчеркнул свои амбиции вернуться к выступлениям в топ-5 ведущих европейских лигах.

"Очевидно, что "ПСВ" - большой клуб, но у меня много амбиций и я знаю, что я могу сделать. Я чувствую, что мой уровень должен быть в пятерке лучших лиг, поэтому я очень упорно работаю над этим. Я побывал во многих красивых местах. Я хочу вернуться в эти прекрасные места.Он [Петер Бош] просто любит меня как игрока. Он очень доверяет мне, он терпелив и он доверяет мне. Это лучшее, что можно иметь. И он подталкивает меня к новым пределам. "ПСВ" был рядом в трудный момент. Они все еще имели веру и верили в меня, поэтому это было важно, и я очень благодарен им за это.Это было тяжело психологически, потому что ты не хочешь возвращаться в Эредивизию, если ты играл за такие большие клубы. Я был настроен на то, что я собираюсь убить это и вернуться снова. Но потом, к сожалению, пришла травма. До травмы все было в шоколаде", - заявил Сержиньо Дест.

Добавим, что в составе "ПСВ" американец в прошлом сезоне выиграл Эредивизию.

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ПСВ (Эйндховен) Сержиньо Дест
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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