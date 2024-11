Аякс презентовал обновленный клубный логотип. ФОТО и ВИДЕО

С сезона 2025/26 "Аякс" официально вернет в качестве эмблемы клуба свой классический логотип, который был заменен на нынешний 34 года назад.

На данный момент "Аякс" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Ajacieden, this is our new logo.