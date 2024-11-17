Аякс презентовал обновленный клубный логотип. ФОТО и ВИДЕО

С сезона 2025/26 "Аякс" официально вернет в качестве эмблемы клуба свой классический логотип, который был заменен на нынешний 34 года назад.

"Аякс" отпразднует свое 125-летие 18 марта. В рамках празднования будет объявлено о возвращении классического логотипа. Мы знаем, что большинство наших болельщиков годами лелеяли это желание, и мы считаем, что 125-летие - это идеальный момент, чтобы вернуть классический логотип нашим болельщикам и нам самим.

Кроме того, история показала, что мы добиваемся наилучших результатов, когда остаемся верны ДНК "Аякса". Поэтому мы делаем все возможное, чтобы сохранить эту ДНК, начиная с нашей футбольной философии и заканчивая нашими основными ценностями. Возвращение классического логотипа символизирует эту приверженность и служит одновременно данью уважения нашей богатой истории и вдохновением для будущего - будущего, которое опирается на все, что нам дорого в нашем клубе", - сказал генеральный директор амстердамского клуба Менно Гелен.