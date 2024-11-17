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У одного из игроков сборной Нидерландов возникли проблемы на тренировке. Видео
Напряжённый график или тренировка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У одного из игроков сборной Нидерландов возникли проблемы на тренировке.
Во время съёмки группа футболистов выполняет беговые упражнения. Футболист «Фейеноорда» Квинтен Тимбер не добегает до финиша и останавливается.
Физиотерапевт подошёл к игроку с сумкой и проверил нидерландского полузащитника. Далее они уходили с поля и делали восстанавливающие упражнения.
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Момент попал на видео:
Quinten Timber lijkt last te hebben aan het einde van uitlooptraining Oranje ❌— ESPN NL (@ESPNnl) November 17, 2024
Квинтен Тимбер сыграл в четырёх матчах Лиги Наций, выходя в стартовом составе на матчи против сборных Венгрии в 3-м туре и Германии в 4-м туре.
Напомним, что сборная Нидерландов 16 ноября обыграла сборную Венгрии со счётом 4:0 и заняла второе место в группе, набрав 8 очков.
Следующий матч сборная проведёт против Боснии и Герцеговины на выезде 19 ноября.
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