У одного из игроков сборной Нидерландов возникли проблемы на тренировке. Видео

У одного из игроков сборной Нидерландов возникли проблемы на тренировке.

Во время съёмки группа футболистов выполняет беговые упражнения. Футболист «Фейеноорда» Квинтен Тимбер не добегает до финиша и останавливается.

Физиотерапевт подошёл к игроку с сумкой и проверил нидерландского полузащитника. Далее они уходили с поля и делали восстанавливающие упражнения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Момент попал на видео:

Quinten Timber lijkt last te hebben aan het einde van uitlooptraining Oranje ❌ — ESPN NL (@ESPNnl) November 17, 2024

Квинтен Тимбер сыграл в четырёх матчах Лиги Наций, выходя в стартовом составе на матчи против сборных Венгрии в 3-м туре и Германии в 4-м туре.

Напомним, что сборная Нидерландов 16 ноября обыграла сборную Венгрии со счётом 4:0 и заняла второе место в группе, набрав 8 очков.

Следующий матч сборная проведёт против Боснии и Герцеговины на выезде 19 ноября.